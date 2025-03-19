Şişli Belediyesi'nden Resul Emrah Şahan'ın gözaltına alınmasına ilişkin açıklama

Şişli Belediyesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şişli Belediyesi Başkanı Resul Emrah Şahan'a ilişkin açıklama yaptı.

Şişli Belediyesi'nden Resul Emrah Şahan'ın gözaltına alınmasına ilişkin açıklama
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.03.2025 - 11:34

Şişli Belediyesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan Şişli Belediyesi Başkanı Resul Emrah Şahan'a ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Soruşturmaya ilişkin tüm süreçleri hukuka uygunluk, adil yargılanma hakkı ve hukuk güvenliği açısından yakından takip ediyoruz" denildi.

''YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ''

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Şişli Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan, bugün saat 06.00 sularında evinde arama yapılarak gözaltına alınmıştır. Soruşturmaya ilişkin tüm süreçleri hukuka uygunluk, adil yargılanma hakkı ve hukuk güvenliği açısından yakından takip ediyoruz."


Etiketler: #Şişli Belediyesi #resul emrah şahan

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