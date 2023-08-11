5,3'lük depremin ardından panik anları... Anbean kameralara yansıdı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İHA
Yayınlanma: 11.08.2023 - 11:30
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dün saat 20.48'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde deprem anında iki işyerinin sarsıntı nedeniyle yoğun bir şekilde sallandığı görülürken ortaya çıkan gürültü de net olarak duyuluyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya'da 22, Adıyaman'da 1 kişinin düşme veya yüksekten atlama sonucu yaralandığını aktarmıştı. 


Malatya deprem sarsıntı Yeşilyurt

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