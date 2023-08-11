5,3'lük depremin ardından panik anları... Anbean kameralara yansıdı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dün saat 20.48'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde deprem anında iki işyerinin sarsıntı nedeniyle yoğun bir şekilde sallandığı görülürken ortaya çıkan gürültü de net olarak duyuluyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya'da 22, Adıyaman'da 1 kişinin düşme veya yüksekten atlama sonucu yaralandığını aktarmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kara Kuvvetleri Komutanı Erdoğan'ın karşısında ağladı...
- Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem
- Prof. Dr. Naci Görür, üç şehri işaret etti
- İstanbul'da ekmeğe zam!
- Bu görüntüler laik Türkiye'den
- Antalya açıklarında deprem!
- Babuşcu ATM'lerde yeni dönemi açıkladı
- Bu pazar seçim olsa hangi parti ne kadar oy alıyor?
- Bahçeli'nin çağrısına İYİ Parti'den ilk yanıt
- İşte güncel akaryakıt fiyatları...