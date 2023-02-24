Son dakika... Sivas'ta 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika haberi... AFAD, Sivas'ta 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 20:25
Son dakika... Sivas'ta 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Sivas'ta 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 5.3 km olarak kaydedildi.


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