Son dakika... Sivas'ta 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika haberi... AFAD, Sivas'ta 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Sivas'ta 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği ise 5.3 km olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 24, 2023
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Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Gürün (Sivas)
Tarih:2023-02-24
Saat:20:19:58 TSİ
Enlem:38.839 N
Boylam:37.378 E
Derinlik:5.3 km
Detay:https://t.co/lYvtLTvrH5@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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