Son Dakika: Somali Cumhurbaşkanının oğlu hapisle yargılanacak

Yayınlanma: 26.12.2023 - 16:47

Güncelleme: 26.12.2023 - 17:21

İstanbul’da 30 Kasım’da Avrasya Tüneli Aksaray çıkışında Somali cumhurbaşkanının oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un kullandığı resmi plakalı otomobil, motokurye Yunus Emre Göçer'e arkadan çarparak ölümüne neden oldu.

Göçer’e çarpan ve kazadan sonra olay yerinden kaçan Sheikh ise polis tutanağında ‘motokurye hatalı gösterildiği’ için karakoldaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Konuya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda ise Somali cumhurbaşkanının oğlu Mohamud, ‘asli kusurlu’ bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mohamud hakkında yakalama kararı verse de şüphelinin 2 Aralık’ta yurtdışına kaçtığı ortaya çıktı.

İDDİANAME TAMAMLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer 'müşteki', Muhammed Hassa Sheikh Mohamud ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı. İddianamede ifadesine yer verilen Mohamud'un olayda bir kusurunun olmadığını, olayın Yunus Emre Göçer'in dönüş olmayan yolda dönmeye çalışmasından dolayı meydana geldiğini söylediği kaydedildi.

RAPORLAR İDDİANAMEDE YER ALDI

Dosya kapsamındaki kaza tespit tutanağına da yer verilen iddianamede, tutanakta, "Bu kazanın oluşumunda sürücü Yunus Emre Göçer'in 2918 sayılı KTK'nın 56/1a (sürücünün geçme, dönme dışında şerit değiştirmesi) maddesini ihlal ettiği" denildiği kaydedildi. İddianamede kazaya ilişkin alınan bilirkişi raporunda Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un 'asli kusurlu', Yunus Emre Göçer'in ise 'tali kusurlu' olduğunun tespit edildiği belirtildi.

EŞİ ŞİKAYETTEN VAZGEÇTI

İddianamede, müşteki Öznur Göçer'in 12 ve 15 Aralık’ta alınan beyanlarında araç sürücüsünden şikayetçi olduğunu söylediği, 20 Aralık’taki beyanında ise herhangi bir şikayetinin bulunmadığını beyan ettiği kaydedildi.

6 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Sürücünün kusurlu eylemiyle Yunus Emre Göçer'in ölümüne sebebiyet verdiğinin anlatıldığı iddianamede Mohamud'un "taksirle ölüme neden olma" suçunu işlediğinin anlaşıldığı belirtilerek, 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.