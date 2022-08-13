Son Dakika... Soylu duyurdu: Azez'de Türk bayrağını yakmaya çalışanlar yakalandı

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 16:39

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) korumasındaki Azez'de Türk bayrağını yakmaya çalışanların görüntüleri gündem olmuş ve tepki toplamıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bayrağı yakma girişiminde bulunanların yakalandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Soylu şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz gün, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez’de, tahrik ve provokasyon amacıyla şanlı bayrağımızı yakma girişiminde bulunan A.E.H. ve ona yardım eden M.H.; Emniyet İstihbarat, Kilis Emniyet Müdürlüğümüz ve Azez Askeri Şurta'nın ortak operasyonu ile yakalandı. Diğer şüphelilerle ilgili tespit ve yakalanma çalışmaları devam ediyor."

Geçtiğimiz gün, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez’de, tahrik ve provokasyon amacıyla şanlı bayrağımızı yakma girişiminde bulunan A.E.H. ve ona yardım eden M.H.; Emniyet İstihbarat, Kilis Emniyet Müdürlüğümüz ve Azez Askeri Şurta'nın ortak operasyonu ile yakalandı. + pic.twitter.com/6UrMqkT2Qy — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 13, 2022

NE OLMUŞTU?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Muhalefetle Suriye rejimini anlaştırmamız lazım" açıklamasından sonra Suriye’nin kuzeyinde yer alan ve Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrolündeki Cerablus ile Azez kentlerinde Türkiye karşıtı gösteriler düzenlenmişti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre gösterilerde Türkiye ve Suriye yönetimine karşı sloganlar atılırken Türk bayrakları da ateşe verilmişti. Göstericilerin ayrıca Azez'de TSK'ye ait zırhlıları taşladığı aktarılmış, ortaya çıkan görüntüler büyük tepkiye yol açmıştı.