Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, Cerablus ve Azez'deki eylemi Cumhuriyet'e değerlendirdi: 'Çok net kışkırtma'

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 02:00

Suriye’de yaşanan gelişmeleri emekli Büyükelçi Uluç Özülker değerlendirdi. Özülker, Türkiye’nin karşısında İran, ABD ve Rusya olmak üzere üç tarafın bulunduğuna işaret etti. İran’ın, Irak ve Suriye’de kendine hak gördüğünü, ABD’nin Donald Trump döneminde Türkiye için 32 kilometrelik güvenlik bölgesini kabul ettiğini anımsatan Özülker, “Bugün güvenlik koridoru konuşuluyorsa ABD’nin net tutumundan kaynaklanıyor. Sonra geri adım attılar, Münbiç’i Ruslar’a bıraktılar, sınırda devriye işini bıraktılar. Hem de düşman olarak gördükleri Ruslara...” dedi. Özülker eylemde çok net bir kışkırtma olduğunu söyledi.

Soçi görüşmesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la teması gündeme getirdiğini belirten Özülker, “Bence Putin, ‘Hukuk açısından kendi toprağı olduğu için birlikte hareket etmeniz mümkün olacaktır’ dediğinden eminim. Esad hazır” diye konuştu.

Suriye’nin kuzeyinden Lazkiye’ye uzanan bölgenin ABD tarafından Kürt bölgesi olarak görüldüğünü, bu bölgede devlet kurma arayışının Türkiye’nin harekâtları sonrasında şu an Fırat’ın doğusuna taşındığını belirten Özülker, “ABD eğittiği, büyüttüğü YPG’yi düşünüyor. İran’ın da rahatsızlığı var. Türkiye Irak’ın kuzeyinde de operasyon yapıyor. Güvenlik koridoru oluşturulursa buraya Türkiye’deki Suriyelilerden bir milyon kişi yerleştirilirse Türkiye’nin etkinliği rahatsızlık veriyor” değerlendirmesini yaptı.

‘TEK BAŞINA YAPAMAZLAR’

Cerablus ve Azez’deki olaylara bu arka plan ile bakmak gerektiğini, olaylarda tahrik olduğuna inandığını anlatan Özülker, “Birileri, ‘biz ölmedik, varız. Size rahatsızlık verecek konumdayız’ diyor. Bunu örgütlerin tek başına yapma imkânı yok. Birilerinin mutlak şekilde bunların arkasında, rahatsızlığı yaratacak şekilde konumlandıklarından eminim. Putin’le görüşmeden sonra Rusya’nın tahrik edici rolü olduğuna inanmıyorum. İran ve Amerika, bize gelenler buradan geliyor. Bunların tahrik ettiğini düşünmek gerekiyor” dedi.

Özülker, Türkiye’nin iki yıl öncesine kadar çok yanlış bölge politikası izlediğini, şimdi İsrail, Mısır, Emirlik’ler gibi ülkelerle barış çabası içinde olduğunu belirterek, Suriye’nin de bu kapsama alınabileceğini söyledi. Özülker, “Cenevre görüşmelerinden medet ummayın. Esad bizim muhatabımız olabilir. Esad ve eşini karşılayıp birlikte tatil yaptığınızı da unutmayın. Mezhep gözüyle bakılmamalı. Bizim bekamız da laikliğin bulunduğu sistemin içinden geçer” dedi.