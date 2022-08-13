Azez, Cerablus ve Afrin’de Türkiye karşıtı eylemler devam ediyor

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 02:00

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, “Muhalefetle Suriye rejimini anlaştırmamız lazım. Aksi takdirde kalıcı barış olmaz” açıklaması ve ardından Cerablus ve Azez kentlerindeki Türkiye karşıtı gösteriler sonrasında hem iktidar hem de muhalefet cephesinden peş peşe açıklamalar geldi.

‘BEKLENEN BİR TEPKİ’

Suriyeli askeri muhaliflerin siyasi büro şefi olarak bilinen Mustafa Secari, protestoların, Çavuşoğlu’nun açıklamaları üzerine “beklenen bir tepki” olduğunu söyledi. Secari, “Çavuşoğlu, terör örgütü FETÖ ya da PKK ile uzlaşmayı kabul eder mi? Kesinlikle kabul etmez. Halkımız da bir milyon Suriye vatandaşını öldüren Beşar Esad ile uzlaşmayı kabul etmiyor” dedi. Secari ayrıca protestolar nedeniyle Türk halkından “içtenlikle özür dilediklerini” ifade etti.

‘DAYANIŞMA SÜRECEK’

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Türkiye’nin başından beri, bu ülkedeki krize halkın meşru beklentileri doğrultusunda çözüm bulunmasında en çok çaba harcayan ülke olduğunu söyledi. Türkiye’nin, sahada ateşkesin muhafaza edilmesinde ve Astana ve Cenevre süreçleri vasıtasıyla Anayasa Komitesi’nin kurulmasında öncü rol oynadığını anımsatan Bilgiç, “Türkiye, öncü rol oynamış, muhalefete ve Müzakere Heyeti’ne siyasi süreçte tam destek vermiştir. Halihazırda, rejimin ayak sürümesi nedeniyle bu süreç ilerlememektedir. Sayın Bakanımızın dün (önceki gün) ifade ettiği hususlar da buna işaret etmektedir” ifadesini kullandı. Türkiye’nin milyonlarca Suriyeliye geçici koruma sağladığını, mültecilerin gönüllü ve güvenli geri dönüşleri için uygun şartların hazırlanması yönündeki çabalara aktif katkısını sürdürdüğünü anlatan Bilgiç, “Türkiye, uluslararası toplumun tüm paydaşlarıyla işbirliği içinde bu ihtilafa Suriye halkının beklentileri doğrultusunda kalıcı bir çözüm bulunmasına yönelik çabalara güçlü katkı sağlamaya devam edecektir. Suriye halkıyla dayanışmamız sürecektir” dedi.???????

‘MEMNUNİYET VERİCİ’

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz ise yaptığı yazılı açıklamada, Şam yönetimi ile diyalog içinde olunmasının gerçekçi ve doğru bir yol haritasının gereklerinden olduğuna dikkat çekerek, “CHP olarak başından beri savunduğumuz bu çizginin yararının nihayet anlaşılmış olması ve bu yönde olumlu adımların atılmaya başlanması memnuniyet vericidir. İktidarımızda bu adımların daha somut ve sonuca yönelik olarak sürdürüleceğinden kimsenin kuşku duymamasını isteriz” ifadelerini kullandı.

Çeviköz, Türkiye karşıtı protestolara da sert tepki göstererek, şunları kaydetti: “Bu yaklaşımdan rahatsızlık duyacak çevreler her zaman olabilir. Nitekim şanlı bayrağımıza yönelik çirkin ve asla kabul edilemez saldırılar, bu gibi çevrelerin çaresizliklerinin acınacak durumdaki çırpınışlarından başka bir anlam taşımamaktadır. Bu davranışları ve şanlı bayrağımıza yapılan saldırıları şiddetle kınıyoruz.”

ENGİN ALTAY’DAN ÖSO TEPKİSİ: TAM BİR KEPAZELİKTİR

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, ikitdarı ÖSO mensuplarının Türk bayrağı yakması üzerinden eleştirdi. Altay, dün Meclis’te basın toplantısında konuştu. Türkiye’nin eğit-donat ile yetiştirdiği ÖSO’nun Cerablus ve Azez’de eylem başlatmasına değinen Altay, “Senin maaş verdiğin ÖSO bayrağımızı yakıyor. Bunu nereye koyacağız? Tam bir kepazeliktir. Keşke dış politikada da biraz Bay Kemal’i dinlesen” diye konuştu.



ADD BAŞKANI BOZKURT: PARAMIZLA BESLENDİ



Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt da sosyal medya hesabı üzerinden yaşananlara tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yaptığı açıklamada ÖSO’yu “Kuvayı Milliye’ye” benzetmesine göndermede bulunan Bozkurt, “Şanlı bayrağımızı yakan, adına da ÖSO denen bu ihvancı güruh, Kuvayı Milliye’ye benzetilip paramızla beslendi, donatıldı. Herkes söyledi, Suriye politikalarının yanlış olduğunu” paylaşımını yaptı.

