SPK'den 4 şirketin halka arzına onay
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ, Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret AŞ, Enda Enerji Holding AŞ ile Birleşim Grup Enerji Yatırımları AŞ'nin halka arzını onayladı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 4 şirketin halka arz başvurusuna onay verdi.
SPK haftalık bültenine göre Kurul, Vişne Madencilik'in 37,44 liradan, Seranit Granit Seramik'in 12 liradan, Enda Enerji Holding'in 17,44 liradan ve Birleşim Grup Enerji'nin 12,14 liradan halka arz başvurusuna onay verdi.
Şirketler önümüzdeki günlerde onaylı izahnamesini yayınlayacak ve halka arz ayrıntıları belli olacak.
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