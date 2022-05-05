Turhan Çömez'den Süleyman Soylu'yu kızdıracak soru: 'Yüzde kaç azaldı peki?'
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski doktoru ve danışmanı Turhan Çömez, sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle, trafikteki araç sayısı yüzde kaç azaldı peki?" diye sordu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son yaptığı açıklamada geçen bayramlara göre bu bayramda trafikte can kaybında yüzde 61 azalma yaşandığını açıklamıştı.
FETÖ'nün kumpası Ergenekon davasında yargılanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski doktoru ve danışmanı Turhan Çömez, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Çömez, Soylu'nun açıklaması üzerine "Peki akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle, trafikteki araç sayısı yüzde kaç azaldı?" diye sordu.
Çömez'in paylaşımı şöyle:
"Soylu, 'Bu bayramda trafik kazalarındaki can kaybı yüzde 58 azaldı' demiş. Akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle, trafikteki araç sayısı yüzde kaç azaldı peki?"
??Soylu: 'Bu bayramda trafik kazalarındaki can kaybı yüzde 58 azaldı' demiş.— Op Dr Turhan Comez (@ComezTurhan) May 4, 2022
??Akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle, trafikteki araç sayısı yüzde kaç azaldı peki?????????
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