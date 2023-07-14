Son Dakika: Sultangazi'de fabrika yangını

Son dakika gelişmesi... İstanbul'da bir demir çelik imalathanesinde sanayi tüpünün hortumundaki gaz sızıntısı nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının başlamasıyla işyerinde bulunan yurttaşlar kendilerini dışarı attı.

DHA
Yayınlanma: 14.07.2023 - 16:00
Son Dakika: Sultangazi'de fabrika yangını
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İstanbul Sultangazi'de saat 15.00 sıralarında Sultangazi Eski Habibler Mahallesi’nde demir çelik imalathanesinde çalışma yapıldığı esnada sanayi tüpünün hortumunda bilinmeyen nedenle gaz kaçağı oldu.

Çalışanların sızıntıya müdahale etmek istediği esnada ise hortum bir anda alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler iş yerini sarınca çalışanlar kendilerini dışarıya attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri ise hızla alevlere müdahale etti. Yangın esnasında iş yerinde bulunan diğer tüplerin patlamaması büyük bir faciayı önledi.

Yangın yaklaşık 45 dakika süren müdahalenin ardından söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 


Sultangazi fabrika Yangın Son dakika

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