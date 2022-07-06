Son Dakika: Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 17 yaralı

Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

DHA
06 Temmuz 2022 Çarşamba, 09:37
Son Dakika: Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 17 yaralı
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Konya'nın Ilgın ilçesi Büyükoba Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde tarım işçilerini taşıyan mininüs şarampole devrildi. 

Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. 


konya Minibüs tarım işçisi
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