Son Dakika... Tayvan'da 6.5 büyüklüğünde deprem
Tayvan’da 6.5 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, can ve mal kaybı olmadığı açıklandı.
Tayvan, 6.5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.
Yerin 6.8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem adanın kuzey ve doğu kesimlerinde hissedildi. Depremin merkez üssünün Yilan ilçesi olduğu açıklanan depremde, başkent Taipei'de de binaların sallandığı kaydedildi. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı kaydedilmezken, Taipei metrosunun kısa süreliğine kontroller için kapatıldığı, kısa bir süre sonra yeniden açıldığı aktarıldı.
Dünyanın en büyük sözleşmeli fason üreticisi Taiwan Semiconductor Manufacturing çalışanlarını tahliye ettiklerini açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, tüm sistemin normale döndüğü açıklandı.
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