Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Antalya'nın Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi D-400 Karayolu yakınlarında bulunan ormanda saat 13.00 sıralarında orman yangını başladı.
Sebebi henüz belirlenemeyen yangın büyüyüp yayıldı. İhbarla bölgeye Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.
Yangının söndürme çalışmalarına helikopterler de katıldı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Yangın 25 personelin, 1 uçak, 2 helikopter, 8 arazöz ve 3 su tankeriyle yaptığı müdahaleyle kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, bir hektar ormanlık alan zarar gördü.
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