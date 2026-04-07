Son Dakika... Tuncer Bakırhan, DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Grup Toplantısı’nda konuşuyor.

"KAYYIMLAR KALDIRILSIN"

Bakırhan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye tarihinin en kıymetli dönemini yaşıyor. Bizden önce sayın Bahçeli, aynen bu kürsüden şunları söyledi: 'Artık adımlarla ilgili oyalanmaya ve oyalamaya gerek yok' dedi. Evet biz de katılıyoruz. Ne oyalanmaya ne de oyalamaya gerek var. Dün de sayın Cumhurbaşkanı aynı şeyleri söyledi. Peki kime söylüyorlar bunları?

Oyalanan kim oyalayan kim, adres kim, kim adım atacak? Dolayısıyla artık bu süreci yönetenler bir an önce ellerini çabuk tutarak bu meselenin çözümü konusunda atılacak adımları ivedilikle atmalıdırlar.

Hiçbir yasal hazırlığa gerek kalmadan AİHM, AYM kararları uygulanabilir. Kayyımlar kaldırılabilir. Barış hukukun sözle değil, sözün hukukla bağlandığı anda başlar. Adımlar birlikte atılırsa güven oluşur.

"SİYASİ ETİK YASASINA İHTİYAÇ VAR"

İktidar hukuk ve yargı mekanizmalarını muhalefeti kuşatmanın aracına dönüştürmüştür. Birileri çıkıp 'yolsuzluk iddiaları var, ahlaksızlık var' diyecek. Evet, biz asla iddialara gözlerimizi kapatmadık fakat Türkiye'de hukuk eğilip bükülüyor. İktidara ayrı muhalefete ayrı hukuk olmaz.

Bizim DEM Parti olarak çizgimiz nettir. Yolsuzluk iddiası sonuna kadar araştırılmalıdır. Yerel yönetimler dahil olmak üzere her düzeyde tam şeffaflık, hesap verilebilirlik sağlanmalıdır. Tam da bu nedenle kişiye göre değil herkese göre işleyecek güçlü bir siyasi etik yasasına ihtiyaç var. Bu etik yasası artık ertelenemez. Siyasi etik yasası, siyaset ile akçeli işler arasındaki bağları kesmelidir.

Seçilmişlerin siyaset yapma dışındaki tüm imtiyazları kaldırılmalıdır. Hadi hodri meydan, DEM Parti buna var. Sizin huzurunuzda söz veriyoruz. Buyurun kim çalıyorsa yakasına yapışalım. Toplumda ve anketlerde CHP belediyelerine dönük operasyonları yolsuzlukla mücadele olarak toplum görmüyor. Hukuk yoluyla siyasi tasfiye olarak bunu herkes kabul ediyor."

AYRINTILAR GELİYOR...