Yabancı turistleri taşıyan tur minibüsü, İETT otobüsüne çarptı: 2 kişi yaralandı
Havalimanından aldığı turistleri Sultanahmet’teki oteline götüren tur minibüsü Beyoğlu’nda park halindeki İETT otobüsüne çarptı. Kazada şoför ve kadın turist yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Beyoğlu Piyale Paşa Bulvarı’nda 26 Ağustos Cuma günü saat 06.00’da, 34 FJL 719 plakalı tur minibüsü ile havalimanından aldığı yabancı turistleri Sultanahmet’teki oteline götüren Deniz Aslan, Piyale Paşa Bulvarı’na geldiğinde henüz bilinmeyen bir nedenle aracın kontrolünü kaybederek, park halindeki İETT otobüsüne arkadan çarptı.
TURİSTLER YARA ALMADI
Çarpmanın etkisiyle Şoför Deniz Aslan ve bir yabancı uyruklu kadın turist yararlanırken, araçta bulunan 3 turist ise kazayı burnu bile kanamadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra tedavi altına almak üzere hastaneye kaldırdı.
ŞOFÖRÜN DURUMU AĞIR
Yabancı uyruklu kadın turist Taksim Eğitim Ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, şoför ise Okmeydanı Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan Kasımpaşa istikametinde yoğun trafik oluşurken, kazada yaralanan şoförün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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