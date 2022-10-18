Son Dakika: Türk askerinin Lübnan'daki görev süresi uzatıldı
Son dakika gelişmesi... Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Lübnan'daki 'Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne verdiği desteğin süresini bir yıl uzatan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu'nda, Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşülerek kabul edildi.
Buna göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 11 Ağustos 2006'da kabul ettiği 1701 sayılı kararı kapsamında ve TBMM'nin 5 Eylül 2006 tarihli kararıyla TSK unsurlarının Lübnan'da bulunmasına izin veren tezkerenin süresi, 31 Ekim 2022'den itibaren 1 yıl daha uzatıldı.
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