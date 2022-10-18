Son Dakika: Türk askerinin Lübnan'daki görev süresi uzatıldı

18 Ekim 2022 Salı, 20:38

TBMM Genel Kurulu'nda, Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşülerek kabul edildi.

Buna göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 11 Ağustos 2006'da kabul ettiği 1701 sayılı kararı kapsamında ve TBMM'nin 5 Eylül 2006 tarihli kararıyla TSK unsurlarının Lübnan'da bulunmasına izin veren tezkerenin süresi, 31 Ekim 2022'den itibaren 1 yıl daha uzatıldı.