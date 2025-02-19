Son Dakika... TÜSİAD yöneticileri hakimliğe sevk edildi: Adli kontrol talep edildi

Yayınlanma: 19.02.2025 - 23:46

Güncelleme: 20.02.2025 - 00:18

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, TÜSİAD'ın (Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği), 13 Şubat'taki dernek genel kurulunda yaptıkları konuşmaları nedeniyle TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ile TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında, devam eden bir kısım soruşturma ve kovuşturmalara ilişkin açıklamaları gerekçesiyle "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "Gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

POLİS EŞLİĞİNDE ADLİYEYE GETİRİLDİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Orhan Turan ile Ömer Aras'ın savcılıkta hazır edilmeleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne talimat verdi. Turan ile Aras bugün polis eşliğinde İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

ADLİ KONTROL TALEP EDİLDİ

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ile TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras, haklarında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükmünün uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Basın Suçları Soruşturma Bürosunda ifadeleri alınan Ömer Aras, 2 saat 40 dakika, Orhan Turan ise 1 saat boyunca ifade verdi.

Orhan Turan, sulh ceza hakimliğine sevk edildiği sırada basın mensuplarının "Bir şey söyleyecek misiniz?" sorusuna "Söylemeyeceğim" yanıtını verdi.