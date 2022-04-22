Yalova'da tersanede patlama: 3 işçi yaralandı

Yalova'nın Altınova ilçesinde bir tersanede meydana gelen patlama sonucu 3 işçi yaralandı.

AA
22 Nisan 2022 Cuma, 16:24
Yalova'da tersanede patlama: 3 işçi yaralandı
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Yalova'nın Altınova ilçesinin tersaneler bölgesinde faaliyet gösteren tesiste tankta çalışma yapılırken patlama oldu.

Gaz ve oksijen sıkışmasından kaynaklandığı öne sürülen patlama nedeniyle yaralanan 3 işçi için bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçilerden birinde hafif, ikisinde ağır derecede yanıklar oluştuğu öğrenildi.


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