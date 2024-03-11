Son dakika... Tuzla’da fabrika yangını!

Yayınlanma: 11.03.2024 - 16:33

Güncelleme: 11.03.2024 - 16:53

Tuzla’da Kocaeli sınırında bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

AYRINTILAR GELECEK...