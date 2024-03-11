Son dakika... Tuzla’da fabrika yangını!

Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine birçok ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

İHA
Yayınlanma: 11.03.2024 - 16:33
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Tuzla’da Kocaeli sınırında bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

AYRINTILAR GELECEK...


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