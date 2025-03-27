Son Dakika... Twitter'da (X) erişim sorunu yaşandı

Son dakika haberi... Saat 22.15 itibari ile X (Twitter) platformuna erişim sıkıntısı yaşandı. Bazı kullanıcılar X platformuna ulaşamadığını bildirdi.

Son Dakika... Twitter'da (X) erişim sorunu yaşandı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.03.2025 - 22:21

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınması ve ardından tutuklanmasıyla başlayan süreçte erişim sorunları daha önce de gündeme gelmişti.

Türkiye genelinde X eski adıyla Twitter kullanıcıları, platformda erişim ve akış yenileme sorunları yaşandı.

Güncel verilere göre, 27 Mart akşamı sosyal medya kullanıcıları X'e erişim sağlayamadı.

Buna göre, platformda 'akış yenileme' ve 'hesap erişim sorunları' yaşandı. 

Ancak sorunun neden kaynaklandığına yönelik henüz resmi bir açıklama gelmedi. 


Etiketler: #Twitter #X #erişim #sorun

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