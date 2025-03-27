Son dakika... Uludağ'da otelde korkutan yangın: Mahsur kalanlar var!

Bursa'nın Uludağ ilçesinde bulunan bir otelde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler oteli sararken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Otel içerisinde mahsur kalanların bulunduğu öğrenilen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Son dakika... Uludağ'da otelde korkutan yangın: Mahsur kalanlar var!
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DHA
Yayınlanma: 27.03.2025 - 07:18

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