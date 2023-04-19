Son Dakika: Ümraniye'de hastanede sıcak su kazanı patladı

Son dakika haberi... Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sıcak su kazanı patladı.

İHA
Yayınlanma: 19.04.2023 - 16:25
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Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ilk belirlemelere göre yüksek basınçtan dolayı hastanenin teknik binasında bulunan sıcak su kazanı patladı.

Patlamanın olduğu bölümde hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Tahliye işleminin yapılmadığı olayda yaralı ya da can kaybının bulunmadığı öğrenildi.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.


Ümraniye Hastane patlama Yangın

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