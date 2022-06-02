Son Dakika: Ümraniye'deki görüntülere ilişkin inceleme başlatıldı
Geçtiğimiz günlerde Bebek sahilinde cinsel ilişkiye giren çiftin görüntülerinin yayılmasının ardından, bir skandal görüntü de bugün Ümraniye'den geldi. Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülere ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Türkiye, Bebek'te yaşanan skandalın şokunu atlatamadan şimdi de Ümraniye'den gelen görüntülerin şaşkınlığını yaşıyor.
Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde, Ümraniye Altınşehir Metro durağının çıkışında bir çiftin cinsel ilişkiye girdiği görülüyor.
Bir anda yayılan görüntülerde metro durağının çevresinde insanların dolaştığı görülüyor.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yeniçağ'da yer alan habere göre, konuyla ilgili emniyet birimlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldığı ve çiftin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.
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