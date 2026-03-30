Son Dakika... Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a tutuklama talebi

30.03.2026 17:49:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Son dakika haberi... Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da aralarında bulunduğu 13 kişi, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Uşak Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında yeni gelişme yaşandı.

Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, Belediye Muhasebe ve Finans Müdürü Hüseyin Yaman, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğukan Kurnaz'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Özkan Yalım'a yönelik "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma"; diğer kişilere yönelik ise "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk yapıldığı belirtildi.

CHP'DEN ÖZKAN YALIM KARARI

Öte yandan aynı saatlerde CHP Genel Merkezi, Özkan Yalım hakkındaki kararını açıkladı.

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, gözaltına alınan ve tutuklama talebi ile adliyeye sevk edilen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın disipline sevk edildiğini duyurdu.

Emre, "MYK olarak Özkan Yalım'ın üyeliğinin askıya alınmasını, iki hukukçu arkadaşın görevlendirilmesini, bütün bunların incelenmesini sonra da hangi karar çıkarsa, Özkan Yalım'ın söyleyeceklerini de dinleyerek bir disiplin süreci işletilmesi oy birliğiyle karar altına alınmıştır" dedi.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında sabah saatlerinde Uşak'ta 4 kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 17'ye ulaşmıştı.

Şüpheliler Uşak Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.

Uşak Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: Başkan Özkan Yalım dahil 13 kişi adliyeye sevk edildi Uşak Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi, ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında 4 kişinin daha Uşak'ta gözaltına alındığı ve İstanbul'a getirileceği öğrenildi.
Son dakika... CHP'den 'Özkan Yalım' kararı: Disipline sevk edildi! Son dakika haberi... CHP Sözcüsü Zeynel Emre, gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın disipline sevk edildiğini duyurdu. Emre, "MYK olarak Özkan Yalım'ın üyeliğinin askıya alınmasını, iki hukukçu arkadaşın görevlendirilmesini, sonra da hangi karar çıkarsa, Özkan Yalım'ın söyleyeceklerini de dinleyerek bir disiplin süreci işletilmesine karar verildi" dedi.
Yalım’a ait olduğu öne sürülen işletmelerde arama Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 4 işletmede eş zamanlı arama yapıldı. Çok sayıda dijital materyale el konulduğu bildirildi.