Son dakika: Uşak’ta tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

05 Temmuz 2022 Salı, 08:13

Uşak, Kalfa Mahallesi Beşinci Çanlı Sokak’taki tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Fabrikada tekstil geri dönüşüm atıklarından elyaf üretildiği öğrenildi.

6 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangına itfaiye ekipleri, 18 araç ve 4 su tankeri ile müdahale ederken, özel firmaya ait beton mikserleriyle de söndürme çalışmalarına destek verildi. Alevler, 6 saat süren müdahalenin ardından çevredeki fabrikalara sıçramadan kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Fabrika, kullanılamaz hale gelirken, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.