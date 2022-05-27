Son Dakika: Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın çıktı

Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

AA
27 Mayıs 2022 Cuma, 10:37
Son Dakika: Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın çıktı
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Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.


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