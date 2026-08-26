Son Dakika... Üsküdar Belediyesi seçimlerinde yeni gelişme: Valilikten 'geçici' görevlendirme

İstanbul Valiliği, Üsküdar Belediyesi'nde gerçekleştirilen başkanvekili seçimine ilişkin hukuki süreci duyuran bir basın açıklaması yayımladı.

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul 2. İdare Mahkemesi, Üsküdar Belediyesi'nde 5 Ağustos 2026 tarihinde alınan 76 numaralı meclis kararı ile gerçekleştirilen Belediye Başkanvekili seçiminin yürütmesini durdurdu. Mahkemenin söz konusu kararı, "dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceği" gerekçesiyle 2577 sayılı Kanun'un 27. maddesi hükmü uyarınca aldığı belirtildi.

KİM VEKALET EDECEK?

Kararın ardından belediye başkanlığı makamına kimin vekalet edeceği de netlik kazandı.

İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince, yeni bir Belediye Başkanvekili seçilinceye kadar Üsküdar İlçe Belediye Meclisinin birinci başkanvekili görevi yürütecek. Birinci başkanvekilinin bulunmaması durumunda ise ikinci başkanvekili vekaleten görev yapacak.

Üsküdar Belediyesi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Üsküdar Belediyesi'nin birinci başkanvekili CHP'li Ali Aral. İkinci başkanvekili ise seçimi kazanan CHP'li Sibel Tan Çetinkaya.

NE OLMUŞTU?

İstanbul 2. İdare Mahkemesi, Üsküdar Belediye Meclisi’nde yapılan başkanvekilliği seçimini CHP’li Sibel Tan Çetinkaya’nın kazanmasına ilişkin meclis kararının yürütmesini durdurdu.

Mahkeme, seçimde üçüncü turda geçersiz sayılan 5 oyun hangi adayın tercih edildiği anlaşıldığı halde geçersiz kabul edildiğini belirterek, seçimin “objektif, tarafsız ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmediği” değerlendirmesinde bulundu.

Karara karşı İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne 7 gün içinde itiraz edilebilecek. Seçimi kazanan Üsküdar Belediye Başkanvekili Sibel Tan Çetinkaya'nın avukatlarının karara itiraz edeceği öğrenildi.