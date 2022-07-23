Son Dakika: Üsküdar'da bir apartmanda doğalgaz kaynaklı patlama

Üsküdar’da bir apartman dairesinde doğalgaz patlaması meydana geldi.

İHA
23 Temmuz 2022 Cumartesi, 11:31
Son Dakika: Üsküdar'da bir apartmanda doğalgaz kaynaklı patlama
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Üsküdar'da bir binada patlama meydana geldi.

9 katlı binanın altıncı katında doğalgaz kaynaklı olduğu belirtilen patlamada ilk belirlemeler göre 1 kişi yaralandı.


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