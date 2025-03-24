Son Dakika... Vali ve Bakan 'güvence' vermiş: İBDA-C'ye yakın grupların provokatif çağrısından geri adım!

Yayınlanma: 24.03.2025 - 18:59

Güncelleme: 24.03.2025 - 19:22

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındığından bu yana, İstanbul'da Saraçhane'de devam eden eylemler İBDA-C'ye yakın olduğu ileri sürülen grup tarafından hedef haline getirildi. Grup, bu akşamki iftarlarını Şehzadebaşı Camisi'nde yapacaklarını duyurmuştu.

Yaptıkları ikinci bir açıklamada, söz konusu grup 'çağrısını' geri çekti.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: