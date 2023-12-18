Son Dakika: Malatya'da deprem!
Son dakika haberi... AFAD'ın aktardığına göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 18, 2023
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Yeşilyurt (Malatya)
Tarih:2023-12-18
Saat:09:07:25 TSİ
Enlem:38.24417 N
Boylam:38.27917 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/oUsHgGFgvx@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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