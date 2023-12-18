Son Dakika: Malatya'da deprem!

Son dakika haberi... AFAD'ın aktardığına göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.12.2023 - 09:22
Son Dakika: Malatya'da deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.


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