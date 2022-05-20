Son Dakika: Van'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre Van'ın Çaldıran ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 3,20 km olarak ölçüldü.
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