Son Dakika: Van'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre Van'ın Çaldıran ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 3,20 km olarak ölçüldü.

cumhuriyet.com.tr
20 Mayıs 2022 Cuma, 23:56
Son Dakika: Van'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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