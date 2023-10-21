Son dakika... Van'da 4 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Van'ın Tuşba ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini aktardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.10.2023 - 08:19
Son dakika... Van'da 4 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Van'ın Tuşba ilçesinde saat 08.05 sıralarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Van Gölü'nde meydana gelen depremin yerin 12.82 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


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