Son dakika... Van'da 4 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Van'ın Tuşba ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Van'ın Tuşba ilçesinde saat 08.05 sıralarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Van Gölü'nde meydana gelen depremin yerin 12.82 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 21, 2023
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Van Gölü - [02.63 km] Tuşba (Van)
Tarih:2023-10-21
Saat:08:05:11 TSİ
Enlem:38.925 N
Boylam:43.525 E
Derinlik:12.82 km
Detay:https://t.co/XChqf5WV5n@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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