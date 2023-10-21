Son dakika... Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 06.47 sıralarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Akdeniz'de meydana gelen depremin yerin 6.4 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 21, 2023
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Akdeniz - [201.61 km] Datça (Muğla)
Tarih:2023-10-21
Saat:06:47:56 TSİ
Enlem:35.068 N
Boylam:26.453 E
Derinlik:6.4 km
Detay:https://t.co/lQbqVpNWmM@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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