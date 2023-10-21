Son dakika... Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini aktardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.10.2023 - 07:01
Son dakika... Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında  saat 06.47 sıralarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Akdeniz'de meydana gelen depremin yerin 6.4 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


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