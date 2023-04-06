Son Dakika: Van’da 4.1 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... Van’da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden edinilen bilgiye göre, merkez üstü Van'ın Yukarı Gölalan Mahallesi’nde saat 16.46 sıralarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 6, 2023
YUKARIGOLALAN-(VAN) https://t.co/47XpRqeu2M
06.04.2023, 16:46:50 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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