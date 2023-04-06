Son Dakika: Van’da 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Van’da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 17:09
Son Dakika: Van’da 4.1 büyüklüğünde deprem
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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden edinilen bilgiye göre, merkez üstü Van'ın Yukarı Gölalan Mahallesi’nde saat 16.46 sıralarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.


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