Son dakika: Van'da hissedilen 5.9 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Türkiye-İran sınır hattında 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Van ve Hakkari’de de hissedildi.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Türkiye- İran sınır bölgesinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Van ve Hakkari'den de hissedilen depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 18, 2023
TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI https://t.co/rAhw4nidV0
18.01.2023, 13:08:12 TSİ
Büyüklük: 5.9
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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