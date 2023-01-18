Son dakika: Van'da hissedilen 5.9 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 13:26

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 13:41

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Türkiye- İran sınır bölgesinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Van ve Hakkari'den de hissedilen depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.