Son dakika: Van'da hissedilen 5.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Türkiye-İran sınır hattında 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Van ve Hakkari’de de hissedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 13:26
Son dakika: Van'da hissedilen 5.9 büyüklüğünde deprem
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Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Türkiye- İran sınır bölgesinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Van ve Hakkari'den de hissedilen depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.


Kandilli Rasathanesi Kandilli deprem türkiye

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