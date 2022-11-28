Son Dakika: Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Son dakika haberi... Asgari ücrette çalışma takvimi yarın belirlenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yarın TİSK ve TÜRK-İŞ başkanları ile görüşecek.

İHA
28 Kasım 2022 Pazartesi, 20:55
Son Dakika: Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, salı günü (yarın) TİSK ve TÜRK-İŞ başkanlarıyla görüşeceğini açıklayarak, "Biz davet ettik birlikte takvime karar vereceğiz" dedi.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında 4 kez toplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

 


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