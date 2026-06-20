'Roblox erişime açıldı' iddiaları: Resmi açıklama geldi, son durum ne?

Sosyal medyada yayılan bazı iddialar, oyun dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Yapılan paylaşımlarda, Roblox'a getirilen erişim engelinin 680 günün ardından kaldırıldığı öne sürüldü. Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de, "Roblox merkezine gittim, gecemi gündüzüme kattım. Gözünüz aydın Roblox'u beraber oynayacağız" ifadelerini kullandı.

Ancak hızla yayılan bu iddiaların aksine, resmi kayıtlarda yasağın henüz kaldırılmadığı anlaşıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Site Bilgileri Sorgu Sayfası'nda yapılan güncel incelemede, "roblox.com" adresinin Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı kararıyla hala erişime engelli olduğu tespit edildi.

BAKAN GÖKTAŞ'TAN 'ROBLOX' AÇIKLAMASI

Erişim engeli tartışmaları sürerken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, katıldığı 'Ailede Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yasağın Bakanlığın müdahilliği ile değil, vatandaş başvurusuyla alınan idari bir karar olduğunu hatırlatan Göktaş, şirketle yürütülen görüşme trafiğine dair şu bilgileri paylaştı:

"Roblox özelinde özellikle bu bir aslında idari karardı. Yerel bir mahkeme, Adana'da bir vatandaşın başvurusuyla kapattı. Bakanlığımızın müdahilliği yoktu burada. Dolayısıyla neredeyse iki seneye yakındır kapattı. Roblox defaatle bizle görüşmeye geldi. Türkiye'ye özgün yaş doğrulama sistemini defaatle görüştüler. Biz hassasiyetimizi dile getirdik.".

Amaçlarının yasaklamak değil, denetim mekanizması kurmak olduğunu belirten Bakan Göktaş, özellikle çocukların güvenliğine dikkat çekerek açıklamalarına şöyle devam etti:

"Diğer yandan 65 yaş veya 50 yaşındaki bir adamın 13 yaşındaki bir çocuk rolüne girip, 13 yaşındaki bir çocukla chatleşmesini istemiyoruz. Bunu engellemek istiyoruz. Dolayısıyla bu içeriklerin düzgün bir şekilde kontrol edilmesini, çocuklarımızın zihinsel, psikolojik, bireysel gelişimlerine uygun şekilde yürütülmesini istiyoruz. Ama şunu dedik; bu şartlara uyanlara da sistemimiz açık.".

Bakan Göktaş, şirketin Türkiye'de temsilci bulundurması ve içeriklere yaş derecelendirmesi (+18) getirmesi gibi taleplerinin olduğunu aktarırken, mevcut süreçte doğrudan muhatabın BTK olduğunu ve platformun geleceğine dair nihai kararı yine mahkemenin vereceğini sözlerine ekledi.