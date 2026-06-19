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Küresel imza platformu Change.org Türkiye'de erişime kapatıldı

Küresel imza platformu Change.org Türkiye'de erişime kapatıldı

19.06.2026 13:52:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Küresel imza platformu Change.org Türkiye'de erişime kapatıldı

Kullanıcıların çeşitli konularda imza kampanyaları düzenlediği Change.org, mahkeme kararıyla Türkiye'de erişime engellendi.
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İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) EngelliWeb platformu, internet kullanıcılarının imza kampanyaları başlatmasına ve desteklemesine imkân sağlayan küresel platform Change.org'un Türkiye'de erişime engellendiğini duyurdu.

EngelliWeb'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kararın Kula Sulh Ceza Hakimliği tarafından verildiği belirtildi.

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Söz konusu karar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) Site Bilgileri Sorgu Sayfası üzerinden yapılan sorgulamada da yer aldı. BTK kayıtlarındaki "İlgili Kararlar" bölümüne göre; platform, Kula Sulh Ceza Hâkimliğinin 17 Haziran 2026 tarihli ve 2026/337 D.İş sayılı kararıyla erişime engellendi.

NE OLMUŞTU?

Change.org, dünya genelinde ve Türkiye'de çevre, adalet, insan hakları, hayvan hakları ve çeşitli sosyal meselelerde farkındalık yaratmak amacıyla bireylerin ve sivil toplum kuruluşlarının dijital imza kampanyaları düzenlediği bir mecra olarak faaliyet gösteriyordu.

Kamuoyu oluşturmak amacıyla sıklıkla tercih edilen platforma yönelik erişim, mahkemenin aldığı bu kararla birlikte Türkiye sınırları içerisinde durdurulmuş oldu.

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