Son Dakika... X'te (Twitter) erişim sorunu, X çöktü mü?

Son Dakika... X (Twitter) sosyal medya platformunda saat 21:30 suları itibari ile erişim sorunu yaşanıyor. Milyonlarca kullanıcı 'X (Twitter) çöktü mü, X erişim sorunu' başlığı ile çözüm arıyor.

Son Dakika... X'te (Twitter) erişim sorunu, X çöktü mü?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 28.03.2025 - 22:01

Milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformu X'te (Twitter) erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar, X'in çöküp çökmediği ile ilgili açıklama beklerken henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Yaşanan problemin 28 Mart (bugün) 21:30 itibari ile başladığı ve küresel çapta olduğu değerlendiriliyor.

Platform dün saat 22 suları itibari ile de aynı problemle karşılaşmış ve ardından kısa sürede tekrar tam erişime açılmıştı.


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