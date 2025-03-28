Son Dakika... X'te (Twitter) erişim sorunu, X çöktü mü?

Yayınlanma: 28.03.2025 - 22:01

Güncelleme: 28.03.2025 - 22:04

Milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformu X'te (Twitter) erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar, X'in çöküp çökmediği ile ilgili açıklama beklerken henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Yaşanan problemin 28 Mart (bugün) 21:30 itibari ile başladığı ve küresel çapta olduğu değerlendiriliyor.

Platform dün saat 22 suları itibari ile de aynı problemle karşılaşmış ve ardından kısa sürede tekrar tam erişime açılmıştı.