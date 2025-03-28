Son Dakika... X'te (Twitter) erişim sorunu, X çöktü mü?
Son Dakika... X (Twitter) sosyal medya platformunda saat 21:30 suları itibari ile erişim sorunu yaşanıyor. Milyonlarca kullanıcı 'X (Twitter) çöktü mü, X erişim sorunu' başlığı ile çözüm arıyor.
Milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformu X'te (Twitter) erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar, X'in çöküp çökmediği ile ilgili açıklama beklerken henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Yaşanan problemin 28 Mart (bugün) 21:30 itibari ile başladığı ve küresel çapta olduğu değerlendiriliyor.
Platform dün saat 22 suları itibari ile de aynı problemle karşılaşmış ve ardından kısa sürede tekrar tam erişime açılmıştı.
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