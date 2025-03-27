Yayınlanma: 27.03.2025 - 22:28

Güncelleme: 27.03.2025 - 22:28

Twitter uygulamasına erişie sağlamaya çalışan kullanıcılar, özellikle akış yenileme ve paylaşım yapma işlemlerinde yüklenme sorusunuyla karşılaşıyor. Peki, Twitter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor?

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcılar, platforma erişim sağlayamadıklarını ve akışın yenilenmediğini bildirdi. Twitter'ın resmi destek hesabı veya yetkilileri tarafından henüz bir açıklama yapılmadı, sorunun kaynağı ve ne zaman çözüleceği konusunda bilgi bulunmuyor.



