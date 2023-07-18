Son dakika... Yargıtay'dan Can Atalay kararı: İtiraz başvuru reddedildi!

Son dakika... Türkiye İşçi Partisi Milletvekili avukat Can Atalay hakkındaki yargılamanın durdurulması talebini reddeden Yargıtay, karara yapılan itirazı da reddetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.07.2023 - 15:35
Son dakika... Yargıtay'dan Can Atalay kararı: İtiraz başvuru reddedildi!
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Yargıtay, Gezi Davası'nda yerel mahkeme tarafından 18 yıl hapse mahkum edilen Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili avukat Can Atalay hakkında hukuksuz bir karara daha imza attı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, Atalay hakkındaki yargılamanın milletvekili seçilmesi nedeniyle durdurulması ve tahliyesine karar verilmesi yönündeki başvuruyu reddeden kararı yerinde bulundu.

Atalay'ın avukatları tarafından yapılan itiraz 1'e karşı 4 oyla Yargıtay tarafından reddedildi.


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