Son dakika... Yargıtay'dan Can Atalay kararı: İtiraz başvuru reddedildi!

Yayınlanma: 18.07.2023 - 15:35

Güncelleme: 18.07.2023 - 15:46

Yargıtay, Gezi Davası'nda yerel mahkeme tarafından 18 yıl hapse mahkum edilen Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili avukat Can Atalay hakkında hukuksuz bir karara daha imza attı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, Atalay hakkındaki yargılamanın milletvekili seçilmesi nedeniyle durdurulması ve tahliyesine karar verilmesi yönündeki başvuruyu reddeden kararı yerinde bulundu.

Atalay'ın avukatları tarafından yapılan itiraz 1'e karşı 4 oyla Yargıtay tarafından reddedildi.