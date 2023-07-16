Yargıtay 4. Ceza Dairesi'ne itiraz edildi: Can Atalay kararı hukuktan yoksun

Yayınlanma: 16.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.07.2023 - 03:00

Gezi Davası’ndan tutuklu bulunan Can Atalay Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) milletvekili seçilmesine karşın iki ayı aşkın süredir tahliye edilmedi.13 Temmuz’da Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından tahliye istemi reddedilen Atalay’ın avukatları karara ilişkin önceki gün Yargıtay 4. Ceza Dairesi’ne itirazda bulundu.

Cumhuriyet’e konuşan Atalay’ın avukatı Deniz Özen, “Yargıtay’ın verdiği karar Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yaklaşık 2-3 hafta önce verdiği beyanının mahkeme kararına dönüşmüş halidir. Hukuki nitelikten yoksundur ve kabul edilemez. Yargıtay verdiği kararla ‘Anayasa Mahkemesi’nin yıllardır oluşturduğu milletvekilliği dokunulmazlığına ilişkin içtihatlarını tanımıyorum’ demiştir. Kendisi açısından bağlayıcı olan Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararlarını da tanımadığını ifade etmiştir. Yıllar önce kapanan tartışmaları yeniden açmaya niyet ettiğini görüyoruz” dedi

