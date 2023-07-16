Yargıtay 4. Ceza Dairesi'ne itiraz edildi: Can Atalay kararı hukuktan yoksun
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın avukatları, Yargıtay 3. Ceza Mahkemesi’nin tahliyenin reddi kararına karşı Yargıtay 4. Ceza Dairesi’ne itiraz başvurusunda bulundu.
Gezi Davası’ndan tutuklu bulunan Can Atalay Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) milletvekili seçilmesine karşın iki ayı aşkın süredir tahliye edilmedi.13 Temmuz’da Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından tahliye istemi reddedilen Atalay’ın avukatları karara ilişkin önceki gün Yargıtay 4. Ceza Dairesi’ne itirazda bulundu.
Cumhuriyet’e
konuşan Atalay’ın
avukatı Deniz Özen,
“Yargıtay’ın verdiği karar
Adalet Bakanı Yılmaz
Tunç’un yaklaşık 2-3 hafta
önce verdiği beyanının
mahkeme kararına
dönüşmüş halidir. Hukuki
nitelikten yoksundur ve
kabul edilemez. Yargıtay
verdiği kararla ‘Anayasa
Mahkemesi’nin yıllardır
oluşturduğu milletvekilliği
dokunulmazlığına ilişkin
içtihatlarını tanımıyorum’
demiştir. Kendisi açısından
bağlayıcı olan Yargıtay
Ceza Genel Kurulu
kararlarını da tanımadığını
ifade etmiştir. Yıllar önce
kapanan tartışmaları
yeniden açmaya niyet
ettiğini görüyoruz” dedi
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