Son Dakika... YAŞ kararları açıklandı

04 Ağustos 2022 Perşembe, 15:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katıldı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, YAŞ toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

GENELKURMAY BAŞKANI GÜLER’İN GÖREV SÜRESİ 1 YIL UZATILDI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, bu sene itibarıyla hem yaş haddini hem de görevdeki bekleme süresini doldurmuştu. Ancak 13 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Genelkurmay Başkanlığı görev süresine ilişkin düzenlemeye gidildi. Düzenlemeye göre genelkurmay başkanının yaş haddi, birer yıllık süreyle 72 yaşına kadar cumhurbaşkanı onayı ile uzatılabilecek. Bu çerçevede Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla bir yıl daha uzatıldı. Öte yandan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz emekliye ayrıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığına Orgeneral Atilla Gülhan getirildi.

16 GENERAL VE AMİRAL BİR ÜST RÜTBEYE, 47 ALBAY GENERAL VE AMİRALLİĞE YÜKSELTİLDİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, YAŞ toplantısı sonrası alınan kararları aktardığı açıklamasında şunları kaydetti:

“30 Ağustos 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay general ve amiralliğe yükseltilmiştir. 40 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 313 albayın görev süreleri ise 2 yıl süre ile uzatılmıştır. 38 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2022 tarihinden geçerli olmak üzere emekliye sevk edilmiştir. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in yaş haddi ve görev süresi 1 yıl uzatılmıştır. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz kadrosuzluk nedeni ile emekliye sevk edildiklerinden Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Atlıoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanı, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştır. Halen 264 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla 273 olacaktır. 30 Ağustos 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığından Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu orgeneralliğe, Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneraller Yılmaz Yıldırım ve Bahtiyar Ersay korgeneralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneral İsmail Günaydın korgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir. Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneraller Osman Aytaç, Mustafa Koşan, Tamer Kutay, Alparslan Kılıç, Fethi Oltulu ve Sinan Eren tümgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tuğamiraller Rafet Oktar, Erhan Aydın ve Nihat Baran tümamiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneraller Ergin Dinç, Kadir Can Kottaş ve Ali Özmen tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir. Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin devletimize, milletimize, silahlı kuvvetlerimize ve tüm ailelerine hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.”