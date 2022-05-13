Son dakika: Yeniden görülen Balyoz Davası'nda istenen cezalar belli oldu

13 Mayıs 2022 Cuma, 11:02

Balyoz Davası'nda savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Beraat kararlarının bozulmasının ardından aralarında eski Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 6 sanığın "suç için anlaşma" suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapsini istedi.

Bir sanığın ise hayatını kaybettiği belirtilerek hakkındaki yargılamanın düşmesine karar verilmesi talep edildi.

3 YILDAN 12 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya başka suçtan hükümlü bulunan sanık Çetin Doğan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada 4 tutuksuz sanık ile sanık avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı Alim Yaşar, Yargıtay’ın bozma ilamının usul ve yasaya uygun olduğunu öne sürerek bozma kararının kabul edilmesini istedi. Savcı Yaşar mütalaasında, Çetin Doğan, Emin Küçükkılıç, Erdal Akyazan, İhsan Balabanlı, Mehmet Kaya Varol ve Behzat Balta’nın “Suç için anlaşma” suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Duruşma mütalaaya karşı söz verilen sanıkların beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Balyoz Davası'nda, Çetin Doğan, İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Metin Yavuz Yalçın, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç'a verilen beraat kararını bozmuştu.

Sanıkların eylemlerinin, "teşebbüs aşamasına ulaşmayan hazırlık hareketleri kapsamında değerlendirileceği" belirtilen gerekçede, seminer çalışmasındaki konuşma içerikleri, plan seminerinin hukuki dayanağı ile icra şekline ilişkin kurumsal belgeler dikkate alındığında, sanıkların fikir birliği içinde gerçekleşen eylemlerinin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 316. maddesinde düzenlenen "suç için anlaşma" suçunu oluşturduğu öne sürülmüştü.