CHP'den YÖK'e 'ikinci tur' çağrısı: 'Sınavları erteleyin'

Yayınlanma: 18.05.2023 - 11:54

Güncelleme: 18.05.2023 - 11:54

Türkiye, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı seçiminde ikinci kez sandık başına gidecek. CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, yazılı açıklama yayımlayarak Yüksek Öğretim Kurulu'na (YÖK) üniversitelerin final sınavlarının ertelenmesi gerektiğine ilişkin çağrıda bulundu.

Açıkel, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun, üniversitelerde bahar dönemi final sınavları takviminin tam ortasında yapılacağını belirtti. Yüz binlerce üniversite öğrencisinin memleketlerine gideceğine dikkati çeken Açıkel, final sınavlarının ertelenmesi gerektiğini kaydetti.

Çoğu üniversite öğrencisinin müşahit ve gözlemci olarak sandık güvenliği çalışmalarına katkı verdiğini de aktaran Açıkel, şu ifadelere yer verdi:

"YÖK, acilen bir genelge yayımlayarak üniversite senatolarına 26-31 Mayıs tarihleri arasında fiziki ya da online sınav yapılmaması kararını kamu ve vakıf üniversitesi ayrımı gözetmeksizin bir an önce bildirmelidir."