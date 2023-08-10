Yeni Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan kimdir? Mehmet Ali Özkan nereli, kaç yaşında?
Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi'ne göre; 57 ile yeni vali atandı. Yozgat'ın yeni valisi Mehmet Ali Özkan oldu. Yeni Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan kimdir? Mehmet Ali Özkan nereli, kaç yaşında?
Valiler Kararnamesi ile 57 ilin valisi değiştirildi, 16 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi. Mehmet Ali Özkan, Yozgat'ın yeni valisi oldu.
YOZGAT VALİSİ MEHMET ALİ ÖZKAN KİMDİR?
1973 yılında Ankara Güdül’de doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü mezunu olan Mehmet Ali Özkan, 1999 yılında kaymakamlık sınavını kazanarak, Gümüşhane Kaymakam Adayı, Afyon- İhsaniye ve Denizli- Beyağaç'ta Kaymakam Vekili olarak görev yaptı. İçişleri Bakanlığı yurtdışı eğitim stajı çerçevesinde bir yıla yakın süreyle İngiltere’de kaldı. Daha sonra sırasıyla Afyon-Başmakçı, Van-Gürpınar ,Konya-Hadim, Düzce-Gölyaka, Artvin-Hopa ve Bitlis -Tatvan İlçelerinde Kaymakamlık görevini yaptı. Ayrıca 07 Eylül 2017 - 31 Mart 2019 tarihleri arasında Bitlis İli Yolalan Belediye Başkan Vekilliği görevinde bulundu.
09.06.2020 tarih ve 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tunceli Valiliğine atandı. Arzu Özkan ile evli olup, iki kız çocuğu babasıdır.
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