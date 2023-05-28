Son dakika... YSK Başkanı Ahmet Yener, güncel oy oranlarını duyurdu!
Son dakika... YSK Başkanı Ahmet Yener, yaptığı son açıklamada, "An itibarıyla yurtiçinde açılan sandık oranı yüzde 76.41, yurtdışında yüzde 42.01 toplam açılan sandık oranı yüzde 75.42'dir. Şu anda bizde yüzde 75.42'si açılmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 53.41 Sayın Kılıçdaroğlu 46.59 oy oranına sahiptir" dedi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) son yaptığı açıklamada güncel oy oranlarını duyurdu.
"SANDIKLARIN YÜZDE 75.42'Sİ AÇILDI"
Yener yaptığı açıklamda şu ifadeleri kullandı:
"An itibarıyla yurtiçinde açılan sandık oranı yüzde 76.41, yurtdışında yüzde 42.01 toplan açılan sandık oranı yüzde 75.42'dir. Şu anda bizde yüzde 75.42'si açılmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 53.41 Sayın Kılıçdaroğlu 46.59 oy oranına sahiptir."
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