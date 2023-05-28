2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Son dakika... YSK Başkanı Ahmet Yener, güncel oy oranlarını duyurdu!

Son dakika... YSK Başkanı Ahmet Yener, yaptığı son açıklamada, "An itibarıyla yurtiçinde açılan sandık oranı yüzde 76.41, yurtdışında yüzde 42.01 toplam açılan sandık oranı yüzde 75.42'dir. Şu anda bizde yüzde 75.42'si açılmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 53.41 Sayın Kılıçdaroğlu 46.59 oy oranına sahiptir" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 20:05
Son dakika... YSK Başkanı Ahmet Yener, güncel oy oranlarını duyurdu!
Abone Ol google-news

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) son yaptığı açıklamada güncel oy oranlarını duyurdu.

"SANDIKLARIN YÜZDE 75.42'Sİ AÇILDI"

Yener yaptığı açıklamda şu ifadeleri kullandı:

"An itibarıyla yurtiçinde açılan sandık oranı yüzde 76.41, yurtdışında yüzde 42.01 toplan açılan sandık oranı yüzde 75.42'dir. Şu anda bizde yüzde 75.42'si açılmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 53.41 Sayın Kılıçdaroğlu 46.59 oy oranına sahiptir."


Oy oranı Kılıçdaroğlu Erdoğan YSK Yüksek Seçim Kurulu

İlgili Haberler

Son dakika... YSK Başkanı Ahmet Yener, oy oranlarını ilk kez açıkladı!

Son dakika... YSK Başkanı Ahmet Yener, oy oranlarını ilk kez açıkladı!
Son dakika... YSK Başkanı Ahmet Yener'den 'veri akışı' açıklaması

Son dakika... YSK Başkanı Ahmet Yener'den 'veri akışı' açıklaması
Son dakika... YSK Başkanı Ahmet Yener'den flaş açıklama: 'Seçim erken sürede sonuçlanacak'

Son dakika... YSK Başkanı Ahmet Yener'den flaş açıklama: 'Seçim erken sürede sonuçlanacak'

En Çok Okunan Haberler