Son dakika... YSK Başkanı Ahmet Yener, oy oranlarını ilk kez açıkladı!

Yayınlanma: 28.05.2023 - 19:27

Güncelleme: 28.05.2023 - 19:43

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, yaptığı son açıklamada Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranlarını ilk kez duyurdu.

"SANDIKLARIN YÜZDE 54.60'I AÇILDI"

Yener, yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

"An itibarıyla 26 milyon 781 bin 551 oy sayılmış olup geçerli oy 26 milyon 412 bin 590, geçersiz oy ise 368 bin 961'dir. Şu anda oyların yüzde 54,60'ı sayılmış vaziyettedir. Veri girişimiz devam etmektedir. Veriler anbean siyasi partilerle paylaşılmaktadır. Recep Tayyip Erdoğan %54,47, Kemal Kılıçdaroğlu 45.53 oy oranına sahiptir."