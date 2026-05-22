Murat Emir'den YSK'ye kritik çağrı: 'Hukuksuzluğa anayasal düzeyde son vermeli'

22.05.2026 12:45:00
ANKA
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, YSK'nin kendi kararlarının devamı niteliğinde bir adım atarak CHP kurultayına ilişkin "hukuksuzluğa" anayasal düzeyde son vermesi gerektiğini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, istinafın CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal kararına ilişkin açıklamada bulundu.

"BU YANLIŞ KARAR HALKIN VİCDANINDAN GERİ DÖNECEKTİR"

Kararın hukuksuz olduğunu belirterek tepki gösteren Emir, şu ifadeleri kullandı:

"Bu haksız, hukuksuz kararın asıl tartılacağı yer halkımızın vicdanıdır. Siyaset halk için yapılır, halkla birlikte yapılır. Biz arkamızda halkımızın, milyonların olduğunu biliyoruz, görüyoruz, her an hissediyoruz. Dolayısıyla bu yanlış karar halkın vicdanından geri dönecektir. Biz bu yanlış kararı, haksız, hukuksuz kararı, sarayın kararını doğru bulmuyoruz ve kabul etmiyoruz. Baba ocağındayız, buradayız, milyonlarla birlikte direnişe devam ediyoruz."

Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurularını yaptıklarını hatırlatan Emir, "Bize bu mazbataları veren YSK'dır. Bu kongreler, YSK'nın gözetim ve denetiminde yapılmıştır. Dolayısıyla YSK, eğer bundan sonra varlığına devam edecekse, kendi kararlarının devamı niteliğinde bir kararla bu hukuksuzluğa anayasal düzeyde bir son vermelidir" dedi.

Son dakika haberi... CHP'de mahkemeyle göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk hamlesi, partinin üç avukatını görevden almak oldu. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi avukatları Çağlar Çağlayan, Mehmetcan Keysan ve Hazar Kardaş'ı azletti. Karara ilişkin Cumhuriyet'e konuşan Çağlar Çağlayan, sabah saat 08.30 itibarıyla görevden alındığının kendisine tebliğ edildiğini söyledi.
Kemal Kılıçdaroğlu ile 15 yıldır komşuluk yaptığını ve CHP'li olduğunu belirten yurttaş, "Ben bir komşusu olarak bu mutlak kararını tasvip etmiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun 15 yıllık komşuyum. Partinin üyesiyim" dedi.
YSK, CHP'nin 'mutlak butlan' kararına yaptığı itiraz başvurusunun ardından bugün itirazı görüşerek karara bağlaması bekleniyor.