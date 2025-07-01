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Son dakika... Yurdun dört bir yanında yangınlar sürüyor: Bakan Murat Kurum, acı bilançoyu açıkladı!

Son dakika... Yurdun dört bir yanında yangınlar sürüyor: Bakan Murat Kurum, acı bilançoyu açıkladı!

1.07.2025 15:30:00
Güncellenme:
DHA
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Son dakika... Yurdun dört bir yanında yangınlar sürüyor: Bakan Murat Kurum, acı bilançoyu açıkladı!

Son dakika haberi... Bakan Murat Kurum, orman yangınları ile ilgili yaptığı açıklamada "İzmir'de şu ana kadar Bornova, Gaziemir ve Seferihisar'da 110'u konut olmak üzere toplam 114 bağımsız birimin ağır hasarlı olduğunu, Adana'da 8, Manisa'da 6 ve Hatay'da ise 4 bağımsız birimin ağır hasarlı olduğunu tespit ettik" dedi.

 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, orman yangınlarıyla ilgili hasar bilançosunu açıkladı.

İzmir, Hatay, Adana, Manisa ve Isparta'da hasar tespit çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Kurum, şunları kaydetti:

"İzmir'de şu ana kadar Bornova, Gaziemir ve Seferihisar'da 110'u konut olmak üzere toplam 114 bağımsız birimin ağır hasarlı olduğunu, Adana'da 8, Manisa'da 6 ve Hatay'da ise 4 bağımsız birimin ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarımız tamamlandıktan sonra hızla yaraları saracağız. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun."
İlgili Konular: #orman yangını #Murat Kurum

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